В Киевской области после российского вторжения оказались разрушенными 1500 объектов. Из них 400 - разрушены полностью.

Об этом в видеообращении в Facebook сообщил глава гуманитарного штаба при военной администрации Алексей Кулеба

"Но мы приложим максимум усилий, чтобы вернуть регион к нормальной жизни, насколько это вообще возможно", - заявил Кулеба.

Сейчас идут работы по восстановлению электроэнергии, воды и газа, насыпаются временные переправы на местах разрушенных мостов.

Кулеба призвал местных жителей пока не возвращаться домой, так как разминирование не закончено.

Напомним, что критическую инфраструктуру освобожденных районов Киевской области планируют восстановить до конца мая.

При этом глава Киевской ОВА Александр Павлюк прогнозирует, что жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.