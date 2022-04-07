Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе, который недавно покинули российские военные, разрушены до основания 112 частных домов. Их восстановить нельзя. Еще около сотни - повреждены.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

По словам Федорука, 18 многоквартирных домов получили в результате артобстрелов тяжелые повреждения и выгорели. Два из них уже точно не подлежат восстановлению. Судьбу остальных решит экспертиза.

Также он добавил, что из 50 тысяч жителей сейчас в Буче осталось 3700 человек.

Напомним, ранее в горсовете Бучи рассказали о ситуации в городе под Киевом после освобождения.

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