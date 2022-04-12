Восстановление критической инфраструктуры в Киевской области власти планируют завершить к концу мая. Такое заявление сделал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Хотя самые активные бои сейчас проходят на Востоке и Юге Украины, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Более месяца населенные пункты трех районов Киевской области фактически находились в эпицентре боевых действий", - заявил он.

Павлюк назвал первоочередную цель - как можно скорее восстановить и наладить мирную жизнь на территории всей Киевской области.

"Чтобы жильцы могли возвращаться в собственные дома, имеем план по восстановлению критической инфраструктуры. Первый этап должны завершить в апреле, второй - до конца мая", - сообщил глава Киевской ОВА.

Напомним, в Минобороны киевлян просят не спешить домой из эвакуации и считают, что войска России только собирают силы.

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