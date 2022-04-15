Ночные удары по Киеву, в результате которых в некоторых районах столицы пропал свет, были совершены по заводу "Визар".

Об этом сообщает французское агентство AFP.

"Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва", был частично разрушен в результате ночных российских ударов", - говорится в сообщении агентства.

Как утверждает AFP, серьезные повреждения получили цех и административное здание завода "Визар" в пригороде Киева Вишневое возле международного аэропорта "Жуляны".

Напомним, в Киеве и области около 01:00 сегодня были слышны громкие взрывы. На официальных страницах столичных властей о взрывах по состоянию на 10:00 ничего не сообщалось. В то же время Минобороны России утверждает, что этой ночью были нанесены удары по Киеву по одному из машиностроительных заводов оборонного комплекса.

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