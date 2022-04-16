Вчера поздно вечером от обстрела российских войск пострадало одно из сел под Полтавой. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

Пострадала хозяйственная инфраструктура, разрушены дома. Один человек погиб, один ранен.

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разрушенную жизнь!" написал Дмитрий Лунин.

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