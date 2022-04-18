В Харьковской области за прошедшие сутки погибли 9 гражданских, еще 25 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

Оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова, в том числе центр города. Погибли 6 человек, ранены 24.

По области обстреляли Дергачевский район, погибли два человека и один получил ранения.

Также от обстрелов погиб человек в Золочевском районе.

Напомним, что сегодня в Харькове под обстрел попал пункт выдачи гуманитарки. Есть пострадавшие и погибший.

В связи с обстрелами харьковчан призывают не выходить из укрытий сегодня весь день.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.