В Харьковской области за день под обстрелами погибли девять гражданских, 25 человек ранены
В Харьковской области за прошедшие сутки погибли 9 гражданских, еще 25 получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.
Оккупанты продолжали обстреливать жилые районы Харькова, в том числе центр города. Погибли 6 человек, ранены 24.
По области обстреляли Дергачевский район, погибли два человека и один получил ранения.
Также от обстрелов погиб человек в Золочевском районе.
Напомним, что сегодня в Харькове под обстрел попал пункт выдачи гуманитарки. Есть пострадавшие и погибший.
В связи с обстрелами харьковчан призывают не выходить из укрытий сегодня весь день.
Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.