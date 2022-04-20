Двух пропавших сотрудников находящегося в Харькове "Фельдман Экопарка" нашли мертвыми. Об этом сообщается на страницах зоопарка в соцсетях.

"Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли. Когда началась война, они остались в экопарке и помогали кормить животных. Приехав в экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить. Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены", - говорится в сообщении.

По данным сотрудников зоопарка, двое пропавших сотрудника были застрелены врагами, а их тела спрятали в туалете, вход в который забаррикадировали.

"Фельдман Экопарк" - это зоопарк под Харьковом, созданный бизнесменом и депутатом Верховной Рады Александром Фельдманом.

Напомним, 5 апреля бизнесмен Александр Фельдман заявил, что "Фельдман Экопарка", который находится под Харьковом, больше нет. Из-за мощного обстрела вольеры разрушены, а выживших животных, вероятно, усыпят. Времени, по его словам, на спасение животных, осталось очень мало. Однако в результате уцелевших обитателей зоопарка удалось эвакуировать в разные города Украины.

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