В среду, 20 апреля, идет уже 56-й день войны в Украине с тех пор, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение.

Продолжается активизация действий РФ на Донбассе и вокруг него. Бои местного значение резко усилились по разным направлениям. Россияне обстреливают Харьков. В Луганской области власти призывают жителей эвакуироваться.

Восстанавливают коммуникации в освобожденных населенных пунктах Киевской области, организуют переправы вместо взорванных мостов.

О том, что показал 55-й день войны читайте в итогах за 19 апреля.

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Ниже хроника событий 20 апреля. Этот материал обновляется.

20 апреля

09.00 Эвакуационные рейсы на 20 апреля по информации Укрзализныци:

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

08.45 В результате полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину с 24 февраля пострадали более 578 детей.

Погибли – 205, ранены – 373. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, в Киеве – 16, Сумской области – 16, Житомирской – 15.

08.37 Украинские спасатели прокомментировали сообщение МЧС России о том, что "на Пасху возможен ответный ядерный удар со стороны НАТО" в связи с чем россиян призвали "привести в порядок подвалы и бомбоубежища".

"Неуважаемые коллеги! Напоминаем вам, что траву, на тушение которой вы выезжаете с наступлением весенних хозяйственных работ, совсем не обязательно курить. Также рекомендуем быть осторожными с грибами. Иначе в итоге "рождаются" вот такие истерические заявления" - написали в телеграм канале ГСЧС.

"Лучше публикуйте у себя на сайте к тем краденым стиральным машинкам, телевизорам и женским фенам инструкции и выполните рекомендации о том, как подключить вывезенную из Украины технику к вашим старым проводкам и не сгореть всем "поселком"... Берегите свои лачуги от огня и хоть изредка их ремонтируйте".

08.34 В Киеве с 21 апреля (с четверга) движение поездов метро возобновят до станции "Лесная" по красной ветке.

08.32 Норвегия передала Украине около 100 переносных зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", пишет Reuters со ссылкой на минобороны скандинавской страны.

ПЗРК предназначен, чтобы сбивать низколетящие самолеты и вертолеты.

08.29 Агентство Bloomberg видит признаки того, что новая фаза войны может быть для России успешнее, чем предыдущая.

"Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России", - говорится в материале. Авторы пишут, что после захвата Кременной РФ может окружить силы ВСУ на севере Донбасса. Это, по данным "Блумберга", около 40% всей украинской группировки в регионе.

Колонны бронетехники также идут с юга, со стороны Мариуполя, на север. На стороне РФ рельеф местности, что позволило нарастить ракетные удары по украинской военной и другой инфраструктуре.

Это создает проблемы в доставке на Донбасс оружия - постоянные удары по железной дороге затрудняют логистику на 1350-километровом пути с запада на восток.

В то же время вопрос о том, будет ли наступление Росси успешным, остается на Западе дискуссионным. Некоторые аналитики указывают на относительно небольшую численность российских войск для захвата Донбасса - примерно в 80 000 человек. Видимо, поэтому новые батальонно-тактические группы вводятся в регион постоянно.

08.21 В Луганской области ночью обстреляли Новодружеск – разрушенные жилые дома, город без газа, сообщает Сергей Гайдай.

08.15 Глава областной венной администрации Сергей Гайдай и ситуации в Луганской области:

Попытка штурма Рубежного и Северодонецка не удалась. После нее российскими оккупантами в больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество уточняется.

Продолжаются боевые действия в Кременной.

Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак военных РФ, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Украинские подразделения ПВО сбили один самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

08.09 Фото Ирпеня, сделанное турецким журналистом Исмаилом Чошкуном. Нет ни одного целого здания.

07.45 Чехия будет ремонтировать украинскую бронетехнику и вести ее сервисное обслуживание.

Минобороны страны заявляет, что мелкий ремонт будут осуществлять сами украинцы на месте, а капитальный - чешские компании.

Первый контракт будет включать ремонт советских танков Т-64, пострадавших в боях или находившихся в консервации и нуждающихся в полном восстановлении.

Ремонтировать украинские танки также будут на чешских производствах в Словакии.

07.15 Россияне могут начать массовые обстрелы путей сообщения, чтобы затруднить поставки западного оружия в Украину.

Об этом пишет CNN со ссылкой чиновника американской администрации.

По его мнению, удары будут наноситься в том числе по мостам и железной дороге.

07.00 Основное из утренней фронтовой сводки:

1. К югу от Изюма противник атаковал села Сулиговка и Дибровное в нескольких километрах от границы Донецкой области.

2. Продолжаются бои вокруг Кременной и Торского в Луганской области. Со стороны Кременной противник намеревается наступать на Лиман (Донецкая область).

3. Идет наступление РФ с целью продвинуться вглубь Попасной.

4. На юге Донецкой области бои идут у границ региона западнее Волновахи и до Великой Новоселки (Ровнополь и Сторожевое).

06.40 Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волына призвал Украину, США, Турцию и Британию спасти остатки сил ВСУ в "Азовстали".

"Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы", - заявил Волына.

По его словам, на заводе уже более 500 раненых и сотни мирных жителей. Он просит организовать для них эвакуацию в третьи страны.