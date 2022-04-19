Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский, Индустриальный районы. Вражеские войска используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. Об этом сообщил глава Областной военной администрации города Олег Синегуьбов.

"По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы. Наши бригады экстренной медицинской помощи работают героически в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Городские власти просят жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу, а также не создавать очередей и не собираться группами.

"Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим впоследствии", - написал Синегубов.

Скриншот: Telegram/Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

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