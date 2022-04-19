Российские войска продолжают обстрелы в Донецкой области. Они не прекращаются на Марьинском, Очеретинском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По его словам, противник дважды попытался пойти в наступление в районе Авдеевки, однако обе попытки остановили ВСУ. В результате артобстрелов погиб гражданский. Также повреждено несколько жилых домов, перебит газопровод.

В Очеретинской громаде несколько сел остались без электричества, возобновить электроснабжение пока нет возможности.

Постоянные обстрелы продолжаются также в Марьинской и Торецкой громадах. В Торецке идет эвакуация гражданских и подвоз гуманитарной помощи. Ответственные службы работают над восстановлением электро- и газоснабжения.

Кириленко добавил, что "ситуация на фронте сложная, но контролируемая".

Напомним, секретарь СНБО сообщил о начале второй фазы наступления России на Донбассе.

Тем временем, в США не увидели признаков начала нового наступления РФ.

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