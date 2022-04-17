В ночь на 17 апреля российско-оккупационные войска обстреляли еще один район Северодонецка, из-за чего загорелись четыре многоэтажки. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"В ночь с 16 на 17 апреля после попадания снарядов на одной из улиц загорелись три многоэтажки. И еще одна в отдалении. Спасатели выехали на объекты сразу, как только россияне прекратили огонь. Были зафиксированы многочисленные возгорания квартир. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал он.

Вечером еще один дом враг уничтожил в Новодружеске. Владельца пожарные успели эвакуировать.

По информации Сергея Гайдая, на фронте на Донбассе за сутки были отбиты 10 атак врага – уничтожены 15 танков, три артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника. Подразделения ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и две крылатые ракеты.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

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