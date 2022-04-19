Эксперты не считают, что Россия начала новое наступление на востоке Украины, как об этом вчера заявляли украинские власти.

Об этом пишет The New York Times.

Переброска сил в Украину еще идет, и "наземные передвижения, наблюдаемые в понедельник, не соответствовали ожидаемому крупномасштабному наступлению", сообщил изданию высокопоставленный украинский военный.

При этом, по его мнению, наступление может начаться в ближайшие дни.

Также издание цитирует спикера Пентагона Джона Кирби, который заявил о том же: россияне еще создают условия для "предстоящих операций".

Усиление обстрелов украинских городов США связывают тактикой распыления сил украинской армии на разных участках, чтобы не допустить усиления группировки ВСУ на Донбассе.

При этом эксперты считают, что Россия, хоть и обладает большим потенциалом, чем Украина, может растратить его на Донбассе.

"Я думаю, при любом исходе Донбассе российская армия будет исчерпана. Наступление будет менее решительным, чем сейчас кажется", - заявил Майкл Кофман, шеф отдела российских исследований института CNA.

Напомним, Арестович заявил, что наступление россиян на Донбассе началось еще в воскресенье. В свою очередь, секретарь СНБО считает, что российские войска вчера утром начали вторую фазу наступления на Донбассе.

Также Генштаб ВСУ заявил, что войска РФ наступают на Донбассе и ведут тактические бои под Николаевом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.