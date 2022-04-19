Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о текущей ситуации на Донбассе.

Обстановку Арестович описал 18 апреля в эфире "Фейгин LIVE".

Как заверил советник главы ОП, на Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил у Украины самая серьёзная и боеспособная группировка.

Также он сказал, что наступление войск РФ началось еще в воскресенье, а сейчас идет мощнейший артобстрел.

По его данным, под Изюмом находятся 25 тысяч российских военных, и они "топают" в сторону Славянска. Также российские войска пытаются продвинуться в сторону Авдеевки, то есть к западу от Донецка.

Тактическое наступление армия РФ ведёт и в районе Гуляйполя.

По словам Арестовича, Кременную противник не взял, там идут уличные бои. А действия РФ на направлении Кременной - это попытка отрезать Попасную и Северодонецк от большой земли.

Между тем глава Кременской военной администрации Александр Дунец заявлял, что Кременная полностью захвачена.

Как сообщала "Страна", Запорожская обладминистрация заявила об обстреле Гуляйполя фосфорными бомбами.