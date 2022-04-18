Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем он заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.

"Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", - сказал Зеленский.

Из других моментов его речи можно отметить следующие:

1. На востоке и юге российские войска атакуют немного более продуманно, чем раньше. Ищут слабые места, чтобы зайти основными силами. Но пусть не надеются, что им это поможет. Освобождение всей нашей территории - это лишь вопрос времени.

2. Благодарность всем бойцам, героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковской области, которые держатся, защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматорск и все, которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной.

3. Говорил с президентом Литвы. Страны координируют действия, чтобы сделать цену России за вторжение еще выше.

4. Говорил с премьерами Болгарии и Хорватии об угрозе свободного мореплавания в Черном море.

5. Провел совещание о послевоенном развитии Украины. Необходимо переосмысление того, какие отрасли нужно развивать после войны.

6. Деньги не фундамент для развития страны. Идеи - вот фундамент.

7. Надо довести до конца судебную, антикоррупционную и другие реформы.

8. Неотъемлемый элемент - вступление в ЕС. Киев передал ответы на опросник Евросоюза. И вскоре передаст вторую часть ответов.

9. Статус кандидата ЕС откроет уникальные возможности для восстановления страны.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.