Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии, на которых Владимир Зеленский официально передал Евросоюзу заполненный опросник, необходимый для того, чтобы страна официально продолжила свою европейскую интеграцию.

Фото: Twitter/Matti Maasikas

Фотографии с официальной встречи посол опубликовал у себя в Twitter. Документ будет передан в Еврокомиссию, которая проведет оценку готовности Украины к вступлению в ЕС и даст свои рекомендации Европейскому совету.

Скриншот: Twitter/Matti Maasikas

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В связи с этим наша страна ждет предоставления статуса кандидата в члены ЕС этим летом.

Также мы рассказывали, что посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас вернулся в Украину, чтобы возобновить работу посольства Евросоюза и призывает государства Европейского союза предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС, ведь она заплатила за это членство кровью.





