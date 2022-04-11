Еврокомиссия запретила 21 российской авиакомпании работать на территории Евросоюза. Так Европа отреагировала на то, что Россия забрала себе взятые в лизинг самолеты.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Европа обеспокоена безопасностью этих самолетов, так как их эксплуатация теперь происходит без действительных сертификатов летной годности, что нарушает международные стандарты авиационной безопасности, в частности, Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция).

"Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной пригодности. Заинтересованные российские авиакомпании сознательно сделали это, в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности", - заявила комиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян.

В Евросоюзе отмечают, что это решение не является политическим, а связано сугубо с безопасностью.

В списке - "Аэрофлот" и его дочерние авиакомпании "Победа" и "Россия", Nord Wind, "Уральские авиалинии", UTair, S7, "Ямал", "Смартавиа" и другие.

Напомним, что Ирландская компания готовит иск к России на $3,5 млрд из-за самолетов, которые забрала себе РФ.

Также сообщалось, что в ЕС могут запретить любое обслуживание самолетов Airbus российских авиакомпаний.

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