Российские авиакомпании не вернули иностранные самолеты на сумму почти 10 млрд долларов
Во вторник, 28 марта, истек срок для российских авиакомпаний, которые должны вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и не возвращают иностранные самолеты.
Об этом пишет Reuters.
"Иностранные лизингодатели быстро теряют надежду на то, что они вернут свои самолеты", - сообщает издание.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.
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Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.
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