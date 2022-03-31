Самая большая в мире лизинговая компания AerCap, базирующаяся в Ирландии, подала иск против России. В иске компания предъявляет к стране финансовые претензии за то, что российские авиакомпании, взявшие самолеты AerCap в лизин, не возвращают их. Финансовые претензии - 3,5 млрд долларов.

Об этом пишет Financial Times.

Дублинской компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, которые были размещены на российских авиасудах до начала войны в Украине. Это помогло уменьшить риски с 3,1 млрд долларов в конце декабря до 2,5 млрд.

AerCap - крупнейший иностранный лизингодатель для российских авиакомпаний, среди его клиентов Аэрофлот и S7.

Напомним, что в начале войны большинство стран Европейского союза и многие страны мира закрыли свое воздушное пространство для России. Россия в ответ на это запретила летать в свою страну авиакомпаниям из 36 стран мира.

После многочисленных санкций Владимир Путин подписал закон л возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. То есть, без согласия владельцев безоплатно забирать самолеты в собственность. Таким образом РФ присвоила 400 лизинговых самолетов на $10 млрд. Большинство самолетов летают по внутренним маршрутам РФ.