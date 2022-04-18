Украина заполнила и отправила в Еврокомиссию первую часть анкеты для членства в ЕС .

Об этом в Twitter сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"Как и обещал президент Зеленский, Украина оформила документ за неделю! Уже начали работу над второй частью", - написала Стефанишина.

Напомним, что опросник для членства в ЕС президенту Владимиру Зеленскому 8 апреля во время визита в Киев передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теперь, после его заполнения, Еврокомиссия должна подготовить рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства, а затем решение должны одобрить государства – члены ЕС.

Украина ожидает предоставления ей статуса страны - кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия до лета оценит Украину по двум основным критериям членства для вступления в ЕС.

А посол ЕС заявил, что Украина "подписала кровью членство в Союзе" и просит поскорее дать Киеву статус кандидата.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.