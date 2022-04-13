Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас, который недавно вернулся в Украину, чтобы возобновить работу посольства ЕС, прерванную из-за войны, согласен с тем, что Украине нужно предоставить статус страны-кандидата в ЕС.

Так, в своем Twitter посол сделал репост "Европейской народной партии", в котором говорится:

"ЕС должен сейчас предоставить Украине политическую защиту. Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС - предоставить его - наша обязанность перед убитыми украинцами".

Скриншот: Twitter/Matti Maasikas

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский союз. В связи с этим наша страна ждет предоставления статуса кандидата-члена ЕС этим летом.

Такой статус кандидата вслед за Украиной могут получить две другие страны. Так, 11 апреля Еврокомиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Вархеи в понедельник передал главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили и главе МИД Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе.