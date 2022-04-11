Еврокомиссар по соседству и расширению Евросоюза Оливер Вархеи в понедельник передал главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили и главе МИД Молдовы Нику Попеску опросники о членстве в Европейском Союзе. Об этом Вархеи сообщил в Twitter.

Фото: Twitter/Oliver Varhelyi

После того как власти двух стран ответят на вопросы анкеты, Европейская комиссия подготовит свой отчет и передаст его в Европейский совет. Отметим, что две страны подали заявку сразу после Украины, в начале марта. Тогда наша страна попросила рассматривать заявки всех трех стран отдельно.

Скриншот: Twitter/Oliver Varhelyi

Напомним, что 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В связи с этим наша страна ждет предоставления статуса кандидата-члена ЕС этим летом.

Напомним, что Грузия не поддержала большую часть санкций против России. К тому же, украинское ГУР обвинило Грузию в оказании помощи России по обходу санкций. По мнению разведки, россияне через территорию Грузии налаживают канал контрабанды товаров, которых нет в РФ из-за введенных против нее санкций.

Молдова также решила "сохранять нейтралитет" в отношении санкций Евросоюза против Российской Федерации.