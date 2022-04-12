Представительство Евросоюза возвратилось в Киев и возобновило свою работу.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ведомства в понедельник, 11 апреля.

"ЕС вернулся в Киев!", - говорится в сообщении.

Также представительство опубликовало фотографию, на которой глава ведомства Матти Маасикас лично поднимает флаг Европейского Союза перед зданием в столице Украины.

Напомним, Соединенные Штаты планируют возобновить работу своего посольства в Киеве.

Ранее мы писали, что турецкое посольство вернулось в Киев из Черновцов и возобновило работу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.