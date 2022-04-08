Муниципальный совет Софии присвоил площади перед посольством России название "Герои Украины".

За это проголосовали муниципальные депутаты Софии, пишет издание "Новости Болгарии".

Решение принято 32 голосами "за" при 16 голосах "против".

У областного управляющего есть 7 дней на принятие решения. Если он не будет возражать, то решение вступит в силу.

Ранее мы писали, что в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.