Площадь перед российским посольством в Софии получила имя "Героев Украины"
Муниципальный совет Софии присвоил площади перед посольством России название "Герои Украины".
За это проголосовали муниципальные депутаты Софии, пишет издание "Новости Болгарии".
Решение принято 32 голосами "за" при 16 голосах "против".
У областного управляющего есть 7 дней на принятие решения. Если он не будет возражать, то решение вступит в силу.
Ранее мы писали, что в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя.
Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.
"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.
Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.