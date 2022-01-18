В Киеве в Деснянском районе станцию трамвая "Генерала Ватутина" (жилмассив Троещина - Ред.) переименовали и назвали в честь командующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом сказано в приказе №Н-2 от 4 января 2022 года директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора.

"Переименовать остановку "Станция "Генерала Ватутина" автобусных маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусных маршрутов №№29, 30, 31, 47 на остановку "Станция "Романа Шухевича" в обоих направлениях", – сказанов приказе.

На изменение название трамвайной станции в своих соцсетях отреагировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В Киеве станцию трамвая имени героя войны, борца с нацизмом генерала Ватутина переименовали в честь гауптмана нацистского шуцманшафта Романа Шухевича", - написал он.

Напомним, 5 марта в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Также сообщалось, что посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил такое решение.