Соединенные Штаты планируют возобновить работу своего посольства в Киеве
Американское правительство активно прорабатывает вопрос о том, когда США смогут возобновить работу своего посольства в Киеве.
Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS в воскресенье, 10 апреля.
"Мы работаем над вопросом о том, когда мы сможем восстановить наше дипломатическое присутствие в Киеве. Это решение прорабатывают наши специалисты в области безопасности, они активно работают над этим", - сказал Салливан.
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Также "Страна" сообщала, что турецкое посольство вернулось в Киев из Черновцов и возобновило работу.
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