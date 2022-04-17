Европейский Союз выделяет дополнительные 50 млн евро на гуманитарную помощь для поддержки нуждающихся украинцев.

Об этом сообщает Управление гуманитарными проектами ЕС.

"ЕС выделяет еще 50 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для поддержки нуждающихся украинцев. Это новое финансирование обеспечит предоставление услуг экстренной медицинской помощи, безопасной питьевой воды, убежищ, денежной помощи, поддержки в борьбе с гендерным насилием", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье в Твиттере.

Позже глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уточнил, что новый пакет помощи от ЕС будет направлен на удовлетворение наиболее острых гуманитарных нужд.

Ранее мы также писали, что Украина получит от Евросоюза третий транш военной помощи на сумму в 500 миллионов евро. Таким образом сумма поддержки составит 1,5 млрд.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.