Украина получит от Евросоюза третий транш военной помощи на сумму в 500 миллионов евро.

Таким образом сумма поддержки составит 1,5 млрд. Об этом рассказал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, сообщила пресс-служба Совета в среду.

"Вместе с этими новыми 500 млн евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд евро на поддержку поставки военной техники для ВСУ государствами-членами ЕС. Поскольку Россия готовится к наступлению на востоке Украины, очень важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине", - заявил он

Ранее мы рассказывали, что в МВФ создадут специальный административный счет для зачисления средств на поддержку Украины. Деньги, которые поступят на счет, будут направлены, прежде всего, на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины.

Также "Страна" писала, что Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, которые спасаются от войны после вторжения России.