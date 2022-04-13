Действия Евросоюза не способствуют тому, чтобы война в Украине продолжалась. ЕС пытается "сдерживать распространение конфликта". Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает 13 апреля испанская газета El Mundo.

В интервью относительно проблемы войны в Украине и беженцев оттуда он заявил:

"Мы пытаемся сдержать его, как в пространственном измерении, чтобы он не затронул другие страны, так и в вертикальном измерении, чтобы не применялось более смертоносное оружие", - утверждает Боррель.

Ранее Боррель в своем Twitter написал, что Россия должна проиграть "на поле боя" и мирные переговоры не приведут к миру.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.