В Австрии приняли уже тысячи беженцев из Украины.

Киевлянка Марина с двумя детьми - 2-летним Володей и 8-летней Лизой приехала на машине в Вену, где оформила статус временной защиты.

Девушка поделилась со "Страной" своим опытом.

Первое жилье

После прибытия в Вену на первые дни украинцев размещают в организованном федеральным правительством жилье. Также могут сразу направить в жилье в одной из федеральных земель Австрии. Как и в других странах, расселение - это лотерея, при этом шансы поселиться бесплатно в столице минимальны.

Въехать в Австрию можно даже с обычным паспортом, если нет заграна.

"На вокзале и в аэропорту украинцев встречают волонтеры, которые расселяют вновь прибывших людей в лагеря временного проживания, если им некуда ехать. Как правило, подселяют в семьи по всей Австрии, в Вене очень малая вероятность, что куда-то поселят, свободных мест почти нет. Если сам находишь жилье, то на семью государство платит 300 евро (субсидия на аренду жилья Mietzuschuss). Нужно предоставить в госслужбу договор об аренде, они компенсируют эту сумму", - делится Марина.

На первые дни могут поселить в многоместные комнаты, которые придется делить с другими семьями. После первоначального краткосрочного проживания предоставят постоянное жилье.

Регион выбрать нельзя. Однако небольшие города Австрии также предлагают хорошее разнообразие инфраструктуры (магазины, общественный транспорт, медицинские учреждения/больницы, детские сады, школы и т. д.).

Для поиска жилья в "Австрия Вена центр" есть специальный стол, к нему очередь. Там подается заявка или на бесплатное жилье, или если есть возможность снимать за свои деньги, то на другом столе сообщаешь об этом для получения компенсации в 300 евро.

"Когда они находят жилье, связываются с человеком. Также Каритас и Красный крест помогают с распределением квартир. Нам выдадут бюджетное жилье в городе Грац", - говорит Марина.

Что касается не бесплатного жилья, то в Вене не в центре, но не в плохом районе одно- или двухкомнатную квартиру можно снять в пределах 500-1000 евро. Правда, бюджетных, но при этом приличных, вариантов из-за наплыва беженцев осталось немного. Поэтому стоит посмотреть жилье и в других городах. Там в этих же ценовых пределах можно найти неплохие квартиры.

Оформление

Для оформления в Австрии важна прописка (Meldezettel).

Когда находишь квартиру, заполняешь документы со своими данными. Можно прописаться онлайн или пойти в магистрат. Но в обоих случаях нужно заявление с согласием от хозяев квартиры.

"С этой пропиской надо оформиться в полиции, мы отстояли там длинную очередь. Там сняли наши отпечатки пальцев, сделали фотографии, отсканировали загранпаспорта, переписали нашу информацию. Выдали лист А4, на котором были наши фотографии - моя и детей. На документе был номер - это уже идентификационный код в Австрии, с которым можно обращаться за медицинской помощью в случае необходимости. И после того как мы зарегистрировались в полиции, нам сказали, что через две недели по почте пришлют удостоверение личности в виде ID-карты "для перемещенных лиц" (Ausweis für Vertriebene). Она еще называется Blue card и дает право на медицинскую страховку, с ней дети могут идти в детский сад, школу и даже вузы. Она действует до 3 марта 2023 года. Срок пребывания может быть продлен еще на один год, а потом еще на год. Все документы нужно заполнять на немецком языке", - говорит Марина.

Пособие

В "Австрия Вена центр" киевлянка заполнила анкету на немецком языке (в центре есть переводчики, которые помогают с заполнением). С этой анкетой нужно снова встать в очередь, чтобы получить еще один документ, который дает право на пособие.

"Там тоже отстояли несколько часов - в 9.30 мы пришли и только в 16 часов нам выдали документ. Везде кормят, поят, стараются для людей, чтобы им было комфортно. Это было через две недели после получения ID-карты", - делится Марина.

Ежемесячное пособие составляет 215 евро на взрослого и 100 евро на ребенка. Деньги насчитывают со дня прописки, дают наличкой или на карту. Марине перечислили пособие на карту сразу за три месяца - с марта по май.

Работа

С работой для украинцев, которые не знают немецкого, в Австрии напряженно.

"ID-карта дает право на работу, но без знания немецкого языка не устроишься даже уборщицей. Также есть ряд требований к представителям определенных профессий. Например, специалистам из бьюти-сферы (мастера маникюра, парикмахеры) для работы в салоне красоты нужно начальное медицинское образование", - говорит Марина.

Устроиться на конкретную работу можно после получения разрешения на трудоустройство (Beschäftigungsbewilligung), которое выдает Австрийская государственная служба занятости (Arbeitsmarktservice, кратко AMS).

Чтобы выучить немецкий, можно записаться на курсы, которые устраивает Австрийский интеграционный фонд (ÖIF) и фонд Австрийской Республики (от начального до продвинутого уровня).

Обучение

Детей украинцев берут бесплатно в детсады и школы по месту жительства.

"В школу нужно прийти с украинским паспортом и австрийской пропиской и сообщить о желании устроить ребенка в это заведение. С детсадами сложнее. В Вене такие же очереди в детсады, как в Киеве. Все обучение в государственных школах - на немецком языке. Для детей украинских беженцев - дополнительные занятия по языку", - говорит Марина.

Животные и звонки

Машину украинцам можно парковать бесплатно, кроме первого района Вены (центр города).

"Но с бесплатной парковкой тоже лучше не наглеть. Нужно смотреть, чтоб не стать для места для инвалидов, например. Потому что австрийцев это очень сильно раздражает. Могут пожаловаться в полицию", - говорит Марина.

В Австрии также можно бесплатно "зарегистрировать" животных.

"Я приехала с собакой. Когда мы ехали, ни один пограничник не спросил документов. В Австрии есть государственная ветклиника, которая бесплатно чипирует животных, делает прививки и выдает документы. Так что собака теперь "австрийка", ей дали паспорт вакцинации, поставили чип. И теперь с ней можно передвигаться по Европе", - говорит Марина.

Связь

На вокзале украинцам раздают сим-карты с интернетом в 15 Гб в месяц, плюс все австрийские операторы дают бесплатные звонки и смс в Украину. А также выдают вещи первой необходимости - памперсы, зубные щетки, одежду, горячую еду.