Бои за город Кременная Луганской области, захваченный противником 18 апреля, длились трое суток. Россия применила большое количество бронетехники.

Об этом сообщил глава Кременской военной администрации Александр Дунец в эфире Радио Донбасс.Реалии.

По его словам, сейчас продолжаются бои на окраинах.

"Кременная полностью захвачена. Там осталось только несколько подразделений, которые удерживают рубежи для обеспечения перегруппировки войск. Силы у них были значительные: скажем так, на одно из подразделений, не более взвода, выходило до 43 бронированных объектов: танки, БТРы, МТЛБ. Часть была уничтожена, но не вся. В общей сложности атаки продолжались в течение трех дней. Сейчас там продолжаются тяжелые бои на окраинах. Россияне расстреливают все автомобили, что видят. Есть информация, что расстреляли автомобиль, которым люди пытались эвакуироваться. Информация поступила от мужчины, который был ранен. Теперь ему помочь никто не может. Он на трассе в районе границы двух областей (Луганской и Донецкой – Ред.)", – сказал Дунец.

Ранее стало известно, что в Кременной российские войска обстреляли гражданскую машину. Четыре человека погибли.

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