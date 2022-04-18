Войска противника зашли в Кременную в Луганской области и уже контролируют город. Об этом заявил губернатор области Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он сказал, что "было огромное наступление ночью", российская армия подтянула десятки единиц тяжелой техники и пошла в прорыв.

"Сегодня ночью ситуация резко изменилась, был тяжелый бой. Россияне продвинулись дальше и уже контролируют Кременную. Мы уже не можем вывозить людей из Кременной", - сказал Гайдай.

Кременная - город к северо-западу от Рубежного. В случае его захвата российским войскам откроется дорога для захода в тыл к украинским силам, которые держат оборону в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Ранее мы писали, что следующая неделя может быть тяжелой и губернатор Луганской области призывает местных жителей максимально быстро эвакуироваться.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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