Власти Луганской области призвали жителей не медлить с эвакуацией
Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона, поскольку ситуация ухудшается.
Об этом Гайдай сообщил в своем Telegram.
"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть перемены", - сказал он.
Гайдай отметил, что оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но ВСУ отбивают атаки и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений противники обстреливают мирных жителей.
По словам Гайдая, ситуация обостряется – Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все труднее. Доступ уже затруднен даже в Кременной.
"Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте поехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" – написал Гайдай.
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