Глава Луганской области Сергей Гайдай призывает жителей эвакуироваться из региона, поскольку ситуация ухудшается.

Об этом Гайдай сообщил в своем Telegram.

"Не медлите с эвакуацией! О Луганщине позаботятся ВСУ. Эвакуация в городах продолжается, однако из-за утренних обстрелов в Лисичанске могут быть перемены", - сказал он.

Гайдай отметил, что оккупанты не оставляют попыток захватить свободные города области, но ВСУ отбивают атаки и враг несет потери. Это приводит к тому, что разъяренные из-за постоянных поражений противники обстреливают мирных жителей.

По словам Гайдая, ситуация обостряется – Луганщина постоянно пылает от попаданий вражеского оружия, довезти помощь в населенные пункты становится все труднее. Доступ уже затруднен даже в Кременной.

"Отчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте поехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" – написал Гайдай.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.