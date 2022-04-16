На субботу, 16 апреля, согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из оккупированных или прифронтовых городов Украины.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в своем Телеграме.

По ее словам, из Мариуполя Донецкой области, городов Бердянск, Токмак и Энергодар Запорожской области в Запорожье можно будет ехать на собственном транспорте.

Также можно будет эвакуироваться из пяти городов Луганской области в г. Бахмут Донецкой области:

Северодонецка (место сбора – просп. Химиков, 28),

Лисичанска (место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324),

Попасной (место сбора – ул. Первомайская, 42),

Горского (место сбора – ул. Гагарина, 13),

Рубежного.

"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", - отметила Верещук.

Напомним, вчера работали гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

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