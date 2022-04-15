В Офисе президента рассказали, сколько людей удалось эвакуировать из горячих точек юго-востока Украины по гуманитарным коридорам за пятницу, 15 апреля.

Об этом сообщается на странице ОПУ в Facebook.

Всего эвакуировано 2864 человека, из них частным транспортом:

363 человека из Мариуполя в Запорожье,

2 131 человек из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя Запорожской области;

Эвакуационными автобусами - 370 человек из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Горного и Попасной Луганской области.

Напомним, что российские войска расстреляли эвакуационные автобусы под Изюмом. Семь человек погибли, еще 27 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.