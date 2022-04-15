Компания "Укрзализныця" на пятницу, 15 апреля, назначила один эвакуационный поезд с Донбасса: №233 Покровск – Чоп, отправление в 16:30.

Об этом "Укрзализныця" сообщает в своем Телеграм-канале.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и ввиду ситуации в регионе дополнительные эвакуационные рейсы со станции Славянск не запланированы. При этом отправка регулярных поездов №46 в Ужгород (бесплатно), №142 во Львов (бесплатно) и №137 в Хмельницкий (бесплатно) осуществляется из Лозовой. Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 09:30", - сообщает "Укрзализныця".

При этом в случае увеличения пассажиропотока дополнительные поезда могут быть назначены диспетчерским расписанием, пассажиров призывают следить за объявлениями на вокзале.

Напомним, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.