В Сумской области восстановили железнодорожное сообщение. Полный график всех поездов
В Сумской области восстановлено железнодорожное сообщение.
Об этом сообщает в Facebook губернатор области Дмитрий Живицкий.
Живицкий опубликовал расписание всех поездов и рассказал, что ведется работа над новыми направлениями в графике.
"Все поезда бесплатны", - добавил губернатор Сумской области.
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