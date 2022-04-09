В Сумской области восстановлено железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает в Facebook губернатор области Дмитрий Живицкий.

Живицкий опубликовал расписание всех поездов и рассказал, что ведется работа над новыми направлениями в графике.

"Все поезда бесплатны", - добавил губернатор Сумской области.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" опубликовала расписание эвакуационных поездов из Краматорска, Покровска, Славянска и Лозовой.

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