Глава облсовета Павлограда Днепропетровской области, который обстреляли российские войска, Николай Лукашук рассказал о последствиях ракетного удара по городу.

Об этом Николай Лукашук написал в Telegram.

"После обеда и под вечер оккупанты обстреляли Павлоградский район. Ракеты попали в железнодорожные пути, грузовые вагоны, контактные сети. Одна женщина получила повреждения. Из-за взрывов в жилых домах выбило стекла. В настоящее время коммунальные службы работают над ликвидацией последствий обстрела, должны справиться в течение нескольких дней", - говорится в сообщении главы облсовета.

Отметим, что Павлоград - важный стратегический пункт. Через него идет сообщение с украинскими войсками на Донбассе, которые ВС РФ пытаются окружить с Запада.

Напомним, что 22 марта войска РФ уже наносили ракетный удар по Павлограду. Тогда в результате обстрела были уничтожены железнодорожная станция Павлоград-2, железнодорожное полотно и рельсы. Кроме того, погиб человек.

Также мы писали, что 2 апреля российские войска обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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