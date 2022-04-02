В ночь на 2 апреля войска РФ выпустили два снаряда по городу Павлоград в Днепропетровской области. В результате были разрушены железнодорожные пути населенного пункта. Данные о пострадавших разнятся.

Об ударе и его последствиях сообщают представители мэрии Павлограда.

"Павлоград не может быть исключением из правил, потому что война идет по всей территории Украины и, к сожалению, происходят такие прискорбные случаи. Сегодня в городе было слышно два взрыва. Разрушена железнодорожная транспортная инфраструктура, поврежден подвижный состав, электросети и путепроводы", - рассказал один представитель ведомства.

По его словам, в результате взрыва пострадало несколько домов, на месте сейчас работают специалисты. Из гражданских никто не ранен, жертв нет.

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 2 апреля отчиталась о ликвидации последствий пожара, вызванного атакой. Из-за взрывов разрушено три здания и восемь единиц некой техники.

"На место произошел пожар. ГУ ГСЧС области привлекли 8 единиц спецтехники и 45 спасателей. Ранены двое, погибших нет", - сообщали в ГСЧС.

В свою очередь глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко утверждает, что в результате авиаудара пострадал всего один гражданский. При этом полностью парализованной оказалась работа железнодорожного транспортного узла.

"Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение составов остановлено. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Возгорание. Один человек ранен", - заявил Резниченко.

Напомним, 2 апреля российские войска обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами, запрещенными Женевской конвенцией. Попали в дома и школу, пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

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