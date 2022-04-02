Вашингтон отнес к числу гипотетических вопрос о возможных новых ударах ВСУ по территории РФ.

Это следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сделанного 1 апреля на брифинге.

Во время брифинга у Псаки спросили, какова в целом позиция США по поводу потенциальных будущих атак Украины на территорию РФ.

"Учитывая то, что мы не подтвердили и не комментировали отсюда эти сообщения, как и Украина, я не буду вдаваться в гипотезы, касающиеся будущего", - ответила представитель Белого дома.

Ее также попросили прокомментировать слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не создает "комфортных условий для продолжения переговоров" Москвы и Киева.

"Мы видели эти сообщения, мы не в состоянии комментировать заявления Кремля", - сказала на это Псаки.

Напомним, 1 апреля стало известно об атаке на нефтебазу в промзоне Белгорода.

Минобороны РФ обвинило в ударе по нефтебазе украинские вертолёты.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода. Он сказал, это работа местных жителей, которые начинают "кое-что понимать".