Во Львовской области открыли новое газовое месторождение в рамках наращивания Украиной добычи собственного голубого топлива. При этом многие жители региона приняли звуки поступления газа за взрывы.

Об этом в своем Телеграм-канале 1 апреля сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие во Львовской области не спали в полночь? Сегодня могу сказать: это звуки, под которые российский газ пойдет по курсу их корабля. Официально: во Львовской области открыли новое газовое месторождение. Дальше будем только наращивать добычу", – написал Козицкий.

На днях "Страна" сообщала, что Турция и Израиль хотят построить газопровод для Европы, чтобы снизить зависимость от российских энергоносителей. Идея такого газопровода не нова и состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод из Турции к крупнейшему в Израиле морскому месторождению природного газа "Левиафан".

Также мы рассказывали, что вчера в Харькове во время обстрела российский снаряд попал в газопровод. В результате 34 тысячи человек остались без газа.