"Укрзализниця" опубликовала актуальные расписание и маршруты эвакуационных поездов с востока Украины на сегодня, 13 апреля.

Из Покровска в 16:30 отправится поезд №233 Покровск-Чоп. Из Славянска в 16:30 отправится поезд №273 во Львов.

Также могут быть назначены дополнительные электропоезда, "Укрзализниця" призывает следить за объявлениями на вокзале.

"Обращаем внимание пассажиров, следующих в противоположном направлении, а именно в Лозовую или Славянск: оформление билетов происходит до станции Харьков. Соответственно, если вы хотите поехать в Славянск из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов необходимо по направлению Киев - Харьков", - добавили в "Укрзализнице".

Напомним, сегодня в Украине не откроют ни одного гуманитарного коридора для эвакуации.

Также мы писали, что российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

Вместе с тем, сообщалось, что в Минобороны просят киевлян не спешить домой из эвакуации и считают, что войска России только собирают силы.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.