Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что, в среду, 13 апреля, в Украине не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения.

Об этом она написала она в Telegram-канале.

"В Запорожской области оккупанты заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня", - сообщила Верещук.

По ее словам, действия войск РФ создают такой уровень опасности на маршрутах, что Украина вынуждена воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня.

"Но мы будем работать над тем, чтобы гуманитарные коридоры снова как можно быстрее открылись", - добавила Верещук.

Напомним, вчера по гуманитарным коридорам эвакуировали более двух тысяч человек.

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