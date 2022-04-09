Руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика призвал жителей города немедленно эвакуироваться. Призыв появился на фоне сообщений о том, что на Донбассе в ближайшие дни должно начаться масштабное российское наступление.

Видеообращение чиновника появилось в сети.

По словам Заики, в городе очень тяжелая ситуация, вражеские снаряды хаотично прилетают в разные части города, поэтому для населения там сейчас очень опасно. Эту мысль он повторил несколько раз.

"К сожалению, обстрелы не утихают, враг лупит по городу, враг лупит по мирным гражданам. Нужно эвакуироваться по максимуму. Я вас прошу, очень сильно прошу, потому что оставаться под такими обстрелами просто очень тяжело. Поэтому, пожалуйста, по возможности эвакуируйтесь", - призывает в ролике Заика.

Напомним, что сегодня в Лисичанске сегодня из-за обстрела горела многоэтажка.

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