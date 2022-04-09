Появились фото и видео задымления в Донецке. В местной "мэрии" сообщают, что повреждены школа и газопровод, ранены две мирные жительницы.

Также, по сообщению местных жителей, горят дома в Петровском и Киевском районах. Это - ближайшие районы к подконтрольной Украине части области. Со стороны Угледара и Авдеевки, где сейчас происходят сильные обстрелы со стороны группировки "ДНР".

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"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны