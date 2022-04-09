В Донецке с утра сообщают об обстрелах
Появились фото и видео задымления в Донецке. В местной "мэрии" сообщают, что повреждены школа и газопровод, ранены две мирные жительницы.
Также, по сообщению местных жителей, горят дома в Петровском и Киевском районах. Это - ближайшие районы к подконтрольной Украине части области. Со стороны Угледара и Авдеевки, где сейчас происходят сильные обстрелы со стороны группировки "ДНР".
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