Губернатор Луганской области Сергей Гайдай призывает местных жителей максимально быстро эвакуироваться.

Об этом Гайдай написал в своем Facebook.

"Следующая неделя может быть тяжелой. Может быть последней, когда у нас еще есть шанс Вас спасти", - сообщил Гайдай.

Ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов в Харькове жителей эвакуируют из самых опасных районов. Мэр города Игорь Терехов призвал горожан покидать такие районы.

При этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что сейчас нет необходимости эвакуировать всю Харьковскую область и город Харьков в частности. Но каждый населенный пункт рассматривается отдельно. Он призвал эвакуироваться жителей Барвенково и Лозовой, вокруг которых идут бои.

Напомним, война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.