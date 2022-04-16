Мэр Лозовой (Харьковская область) Сергей Зеленский просит горожан срочно эвакуироваться. В последнее время по городу наносятся ракетные и авиаудары.

Об этом Зеленский написал в своем Facebook.

"Внимание, лозовчане! Прошу срочно выехать на поезде Лозовая-Хмельницкий в 17:30", - написал он.

Позже мэр Лозовой также записал видео, в котором заявил, что его предыдущий призыв к эвакуации из города это не фейк. И такая необходимость действительно существует из-за угрозы ракетных и авиаударов.

Ранее мы писали, что в результате сегодняшнего ракетного удара по одному из центральных районов Харькова один человек погиб, минимум 18 раненых.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.