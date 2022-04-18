Войска противника вошли в Кременную Луганской области. Начались уличные бои, эвакуация там уже невозможна.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

"Можем констатировать, что наступление началось", - написал он, опубликовав эвакуационные маршруты и ещё раз призвав эвакуироваться.

Напомним ранее мы писали, что следующая неделя может быть тяжелой и губернатор Луганской области призывает местных жителей максимально быстро эвакуироваться.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.