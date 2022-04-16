Вице-премьер, министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, как сегодня работали гуманитарные коридоры.

Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, всего сегодня эвакуировались 1 449 человек - из Мариуполя, Запорожской и Луганской областей.

Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехал 1 381 человек. Из них:

170 человек - из Мариуполя;

1 211 человек - жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек. Из-за плотных и массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация людей из Лисичанска.

Скриншот: Telegram/Ірина Верещук

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