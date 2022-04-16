Российские войска начнут наступление на донецко-луганском направлении, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и техники они уже готовы для прорыва.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеэфире.

По его мнению, российские войска будут пытаться одновременно начать прорыв и в Донецкой, и в Луганской областях.

"Очень им хочется прорваться со стороны Изюма, чтобы отрезать Луганскую область", - говорит глава ОВА.

"Мы видим, что оккупанты заканчивают эскалацию своей группировки, их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю так, дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей... по количеству личного состава и техники они уже все имеют для прорыва. Они, в принципе, не останавливаются в попытках продавить где-то нашу оборону", - сказал Сергей Гайдай.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой и Запорожской областях российские войска находятся в готовности к наступательным действиям.

Кроме этого, официальный представитель французского военного ведомства полковник Паскаль Ланни считает, что крупномасштабное наступление армии РФ на юг и восток Украины может произойти в ближайшие десять дней.

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