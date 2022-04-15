Американский Институт изучения войны (ISW) в ночь с 14 на 15 апреля опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, скорее всего, продолжат текущие наступательные операции в районе Донбасса, вводя в бой подкрепления по мере их появления, а не собирая их для более скоординированного и последовательного наступления.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны в Facebook.

Институт изучения войны напоминает, что российский ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, затонул после вероятного удара украинской противокорабельной ракеты. Эта потеря РФ, независимо от того, была ли она результатом украинского удара или несчастного случая, является крупной победой Украины, отмечают в организации.

"13 апреля российские силы продолжили штурмы украинской обороны на юго-западе и востоке Мариуполя, хотя ISW не может подтвердить какие-либо территориальные изменения", - говорится в сообщении.

Также силы РФ продолжали безуспешные атаки на Рубежное, Попасную и Марьинку, однако 14 апреля они не сделали никаких территориальных продвижений.

"Сообщения в местных социальных сетях подтвердили украинские заявления о том, что украинский спецназ разрушил мост возле Изюма, когда 13 апреля по нему проезжала российская военная колонна", - пишет институт.

Также указывается, что в Мелитопольском районе, вероятно, как минимум с середины марта действуют украинские партизаны.

"Ранее ISW оценивал, что растущая активность украинских партизан, вероятно, сковывает российские силы в регионе, но до этого мы не видели сообщений о конкретных действиях украинских партизан", - говорится в отчете.

Кроме того, сообщается, что российские силы продолжали передислокацию из Беларуси в Россию для дальнейшего развертывания на востоке Украины.

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